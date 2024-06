Ai Mavericks non bastano i 35 punti di Irving, Doncic costretto a uscire per 6 falli nelle fasi decisive della partita

I Boston Celtics vedono avvicinarsi sempre di più il loro 18esimo titolo Nba, record assoluto. La squadra allenata da Joe Mazzulla ha infatti espugnato il parquet dei Dallas Mavericks per 106-99 portandosi sul 3-0 nella serie. Nella storia della lega mai nessuna squadra è riuscita a rimontare da 0-3 in una serie di playoff. Boston trascinata da un Jayson Tatum finalmente in formato Mvp, autore di 31 punti con 6 rimbalzi e 5 assist. Ma il trascinatore dei biancoverdi è stato ancora Jaylen Brown, autore di 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Assente per infortunio Kristaps Porzinghis, i Celtics non hanno subito il contraccolpo avendo in Derrick White un altro protagonista con 16 punti. A Dallas non bastano i 35 punti di Kyrie Irving, mentre Luka Doncic chiude con 27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, ma è costretto a uscire per 6 falli nelle fasi decisive della partita. Nella notte tra venerdì e sabato è in programma gara 4 con Boston, imbattuta in trasferta in questi playoff, avrà la prima occasione per conquistare il titolo.

