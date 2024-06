La leggenda dei Los Angeles Lakers aveva 86 anni

Il basket Nba è in lutto per la morte a 86 anni del leggendario ex giocatore dei Los Angeles Lakers Jerry West. Selezionato due volte nella Basketball Hall of Fame come giocatore e una volta come dirigente, West, la cui silhouette è diventata lo storico logo della lega, è morto mercoledì mattina. Ad annunciarlo sono stati i Los Angeles Clippers, storica rivale cittadina dei Lakers, per i quali West lavorava da qualche anno.

Chi era Jerry West

West, soprannominato ‘Mr. Clutch’ per le sue capacità di essere decisivo nei finali di partita, è stato introdotto nella Hall of Fame come giocatore nel 1980 e successivamente nel 2010, in quanto membro della squadra statunitense che vinse le Olimpiadi del 1960. Ed entro la fine dell’anno sarà consacrato per la terza volta in qualità di dirigente: è stato general manager di otto squadre Nba e, in questo ruolo, contribuì a costruire la dinastia dello ‘Showtime’ dei Los Angeles Lakers. Ha lavorato anche nel front office dei Memphis Grizzlies, dei Golden State Warriors e dei Clippers. West era “la personificazione dell’eccellenza del basket e un amico per tutti coloro che lo conoscevano”, hanno commentato i Clippers nell’annunciare la sua morte, aggiungendo che al momento della morte West era a fianco della moglie Karem. Da giocatore, West è stato 14 volte All-Star e 12 volte nella squadra All-Nba. Ha vinto un anello nel 1972 con i Lakers ed è stato Mvp nelle Finals nel 1969, anche se i gialloviola vennero sconfitti in finale dai Boston Celtics. Nel 2021, in occasione del 75° anniversario della lega, è stato selezionato anche nell’elenco dei migliori giocatori di ogni epoca della Nba.

