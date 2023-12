I meneghini interrompono una striscia di due sconfitte di fila e tornano in zona playoff. Brescia capolista solitaria

L’Olimpia Milano supera sul filo di lana la Virtus Bologna per 82-80 nell’11a giornata del campionato di basket di Serie A e prova ad uscire dalla crisi di risultati in cui era piombata. Olimpia trascinata da un eroico Melli, autore di 15 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Maodo Lo con 14 punti. Non sono bastati alla Virtus i 16 punti di un super Belinelli, uscito però nel finale per 5 falli. Milano interrompe una striscia di due sconfitte di fila in campionato e torna in zona playoff, mentre Bologna resta al secondo posto con Venezia alle spalle della nuova capolista Brescia.

