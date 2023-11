Ben 14 le partite disputate nella notte Nba, con due big match su tutti: ad Est i Boston Celtics hanno battuto i Milwaukee Bucks per 119-116 e si confermano la squadra migliore della lega. Boston trascinata dai 26 punti di Jaylen Brown e dai 25 di Jayson Tatum, non bastano ai Bucks i 27 di Damian Lillard. Ad Ovest, invece, i Phoenix Suns superano 123-115 i Golden State Warriors con 32 punti dell’ex Kevin Durant da una parte e 16 di Steph Curry dall’altra. Continuano a vincere i Minnesota Timberwolves, che si impongono 112-99 sui Philadelphia 76ers con 31 punti di Anthony Edwards. Sempre ad Ovest, i Dallas Mavericks battono i Los Angeles Lakers per 114-111 con un Luka Doncic da 30 punti, 12 rimbalzi ed 8 assist. Ai Lakers non bastano i 26 di LeBron James. Poca gloria per gli italiani ‘d’america’ Simone Fontecchio e Danilo Gallinari con le maglie degli Utah Jazz e del Washington Wizards. Fontecchio segna 8 punti in 15 minuti nella sconfitta dei suoi Utah Jazz contro i Portland Trail Blazers per 121-105. Per il Gallo, invece, 1 punto in 13 minuti nel ko di Washington contro gli Charlotte Hornets per 117-114.

Tutti gli altri risultati della notte

Orlando Magic–Denver Nuggets 124-119, Atlanta Hawks–Brooklyn Nets 147-145 (o.t.), Cleveland Cavaliers–Miami Heat 96-129, Indiana Pacers–Toronto Raptors 131-132, Houston Rockets–Memphis Grizzlies 111-91, New Orleans Pelicans–Sacramento Kings 117-112, Oklahoma City Thunder–Chicago Bulls 116-102, San Antonio Spurs–Los Angeles Clippers 102-109.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata