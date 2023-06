L’ombra imponente di Victor Wembanyama incombe su questo draft Nba da mesi, bloccando gran parte di ciò che di solito fa parte del processo. Non c’è infatti alcun dibattito su chi i San Antonio Spurs prenderanno con la scelta n. 1 giovedì sera. Quando arriva un giocatore come Wembanyama non c’è un vero motivo per mettere in scena uno show thrilling. Gli Spurs non rinunceranno a un giocatore alto 2 metri e 20 ma con le capacità tecniche di un giocatore molto più piccolo. Il 19enne francese è stato definito il miglior prospetto da quando LeBron James ha lasciato il liceo nel 2003, forse con alcune doti fisiche che nemmeno il miglior marcatore nella storia dell’Nba possedeva al momento del suo ingresso nella lega.

Le aspettative sono altissime, ma Wembanyama insiste nel dire che questo non lo disturberà. “Ho aspettative così alte per me stesso e sono così determinato che le aspettative degli altri non sono nulla in confronto a ciò che ripongo su me stesso”, ha detto Wembanyama in un’intervista trasmessa mercoledì su ‘Good Morning America’ della Abc.

La sceltà n. 2 toccherà agli Charlotte Hornets che dovrebbero puntare su Brandon Miller ala piccola che arriva dal college Alabama Crimson Tide. Miller è in ballottaggio con Scoot Henderson, altro big di questo Draft. Uno dei due finirà agli Hornets, l’altro ai Portland Trail Blazers che possiedono la terza scelta.

Queste le previsioni sul draft Nba 2023 degli esperti americani:

1 San Antonio Victor Wembanyama C

2 Charlotte Brandon Miller SF

3 Portland Scoot Henderson PG

4 *Houston Amen Thompson PG/SG

5 *Detroit Cam Whitmore SF

6 Orlando Anthony Black PG/SG

7 Indiana Jarace Walker SF/PF

8 *Washington Cason Wallace PG/SG

9 Utah Bilal Coulibaly SF

10 *Dallas Taylor Hendricks PF

11 *Orlando Ausar Thompson SG

12 Oklahoma Cty Dereck Lively C

13 Toronto Kobe Bufkin SG

14 *New Orleans Gradey Dick SG

Nel 2022 la prima scelta fu l’italiano Paolo Banchero che si accasò agli Orlando Magic.

