Tutto esaurito al Mediolanum Forum. La serie è in parità sul 2-2. Si gioca al meglio delle 7

Olimpia Milano e Virtus Bologna si affrontano stasera al Mediolanum Forum di Assago per gara 5 della finale scudetto. La serie tricolore è in parità sul 2-2 dopo che i bianconeri hanno riagganciato i rivali sfruttando il campo. I biancorossi davanti al pubblico amico (terzo sold out al Forum) voglion0 riscattare i due ko consecutivi, soprattutto quello doloroso di venerdì sera arrivato dopo due tempi supplementari e dopo una inutile e clamorosa rimonta dei ragazzi di Ettore Messina. La Virtus di Sergio Scariolo vuole sfruttare l’inerzia per piazzare una vittoria esterna in quello che in ogni serie di playoff al meglio delle 7 è considerato il pivotal game (la gara decisiva). Gli arbitri saranno Saverio Lanzarini, Manuel Attard, Denny Borgioni. Palla a 2 alle ore 20.30

