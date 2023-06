L’EA7 Emporio Armani Milano conquista gara 1 della finale scudetto della Serie A di basket contro la Virtus Segafredo Bologna. In un Mediolanum Forum di Assago tutto esaurito, l’Olimpia vince in rimonta 92-82 sulle V Nere. Nella squadra di Ettore Messina, dove ci sono cinque giocatori in doppia cifra, brilla in particolare Napier autore di 22 punti.

Non bastano ai bianconeri allenati da Sergio Scariolo i 19 punti messi a segno da Belinelli. Appuntamento per gara 2 sempre al Forum domenica alle 18.

