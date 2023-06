Jokic e compagni hanno portato per la prima volta il Larry O'Brien Trophy nella città del Colorado

Nikola Jokic e i Nuggets sono pronti a celebrare in una parata attraverso il centro di Denver il loro primo titolo Nba. C’è pioggia nelle previsioni, ma nulla può smorzare l’atmosfera festosa mentre sciami di fan si accalcano per le strade in una celebrazione che culminerà al Civic Center Park. Ci sono volute 47 stagioni nella Nba perché la franchigia del Colorado riuscisse a portare a Denver il Larry O’Brien Trophy. I Nuggets hanno coronato un’impressionante postseason battendo i Miami Heat nelle finali Nba per 4-1. È la seconda parata della città in due anni, dopo la vittoria dei Colorado Avalanche nella Stanley Cup di hockey la scorsa stagione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata