Migliaia di tifosi per le strade della città dopo la conquista dell'Anello

Migliaia di persone hanno invaso le strade di Denver dopo che i Nuggets hanno sconfitto 94-89 i Miami Heat in gara 5 delle finali di NBA, conquistando il primo, storico anello per la franchigia del Colorado in 56 anni di storia. In gara 5 i Nuggets sono stati guidati ancora una volta dal loro giocatore migliore, Nikola Jokic, autore di 28 punti, con 12 su 16 al tiro. Il serbo è stato eletto miglior giocatore delle finali.

