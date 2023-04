Dopo l'eliminazione dei suoi Bucks, risponde alla domanda di un giornalista così: "Ci sono solo giorni buoni e giorni cattivi, non si vince sempre"

Giannis Antetokounmpo protagonista di un discorso diventato virale sulle “sconfitte” e i “fallimenti” nel mondo dello sport. Il discorso è arrivato dopo la vittoria degli Heat all’overtime, che hanno eliminato i Bucks primi in classifica. Jimmy Butler ha segnato 42 punti e i Miami Heat hanno vinto 128-126 ai supplementari a Milwaukee in gara 5, nei playoff della Eastern Conference.

Giannis Antetokounmpo ha realizzato 38 punti e 20 rimbalzi, anche se ha tirato solo 10 su 23 ai tiri liberi. Alla domanda se l’uscita al primo turno dei playoff abbia reso questa stagione un fallimento, Antetokounmpo ha risposto in modo negativo. “Non c’è fallimento nello sport”, ha detto Antetokounmpo. “Ci sono giorni buoni e giorni cattivi. Alcuni giorni riesci ad avere successo. Altri giorni no. Alcuni giorni è il tuo turno. Alcuni giorni non è il tuo turno. Lo sport è questo. Non si vince sempre”.

