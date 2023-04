A Ovest vince Golden State, Memphis sconfigge i Lakers

Nella notte altri due verdetti dai playoff Nba: nella Eastern Conference avanzano al secondo turno New York e Miami. I Knicks vincono 106-95 su Cleveland, chiudendo la serie sul 4-1 e superando così il primo turno della post-season per la prima volta in 10 anni. Clamorosa eliminazione per Milwaukee: gli Heat, guidati ancora da uno strepitoso Butler da 42 punti, prima riacciuffiano i Bucks e portano la gara all’overtime, poi chiudono la serie ai supplementari. Un 4-1 perentorio per la squadra della Florida, partita come ottava qualificata ai playoff e capace di eliminare la squadra di Giannis Antetokoumpo, prima a Est nella regular season e campione Nba due anni fa.

A Ovest, invece, Golden State si porta sul 3-2 nella serie contro i Sacramento Kings. Cadono invece i Lakers di Lebron James: vittoria netta per i Memphis Grizzlies che evitano l’eliminazione e si portano sul 3-2 per i californiani.

