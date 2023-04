I 76ers conquistano il pass per le semifinali di Conference

Quattro le sfide di playoff di Nba disputate nella notte. I Philadelphia 76ers conquistano il pass per le semifinali di Conference superando in gara-4 i Brooklyn Nets con il punteggio di 96-88. Se la vedrà con la vincente della serie tra Boston e Atlanta. Contro i Nets (assente Joel Embiid per una distorsione al ginocchio) i Philadelphia vengono trascinati dalle doppie doppie di Tobias Harris (25 punti e 12 rimbalzi) e James Harden (17 punti e 11 assist). Ai Nets, che perdono così la serie 4-0, non bastano i 20 punti di Spencer Dinwiddie.

I Los Angeles Lakers si portano sul 2-1 nella serie contro i Memphis Grizzlies. Non basta il ritorno in campo di Ja Morant che mette a segno 45 punti, 13 assist e 9 rimbalzi in gara-3 vinta dalla franchigia californiana 111-101. Gara decisa di fatto nel primo quarto, terminato 35-9 per i padroni di casa. Inutile la rimonta nel secondo tempo. Per i Lakers Anthony Davis firma una doppia doppia da 31 punti e 17 rimbalzi, mentre LeBron James chiude con 25 punti e 9 rimbalzi.

Terza vittoria dei Phoenix Suns contro i Los Angeles Clippers che vale il 3-1. In gara-4 successo per 112-100 grazie alle giocate di Kevin Durant che chiude con 31 punti e 11 assist e alle prestazioni di Devin Booker (30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) e Chris Paul (19 punti). Per i Clippers 37 punti di Russell Westbrook ma a pesare sono state le assenze di Paul George e Kawhi Leonard. In Eastern Conference si complica la posizien dei Milwaukee Bucks battuti 121-99 dai Miami Heat che si portano 2-1 nella serie. L’asenza di Giannis Antetokounmpo continua a farsi sentire e i Bucks crollano in gara-3 a Miami dove si segnalano i 30 punti di Jimmy Butler e i 20 dalla panchina di Duncan Robinson. Ai Bucks non bastano i 23 punti di Khris Middleton. Questi i risultati: Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers 88-96 (0-4); Los Angeles Clippers–Phoenix Suns 100-112 (1-3); Miami Heat–Milwaukee Bucks 121-99 (2-1); Los Angeles Lakers–Memphis Grizzlies 111-101 (2-1)

