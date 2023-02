Il compleanno di uno dei più grandi atleti di tutti i tempi

Compie 60 anni Michael Jeffrey Jordan, leggendario giocatore di basket considerato da molti il più grande della storia della palla a spicchi. Simbolo del basket americano negli anni ’90, Jordan ha conquistato sei titoli con i Chicago Bulls, riuscendo per ben due volte nell’impresa del “three-peat”, vale a dire vincere tre campionati in tre anni consecutivi. Ed è celeberrimo per le sue prestazioni quando la palla scottava di più, come nello storico ‘Flu game’: gara 5 delle Finals 1997 contro gli Utah Jazz, quando segnò 38 punti portando alla vittoria i suoi Bulls nonostante una fortissima febbre dovuta a un virus intestinale. È stato Mvp (miglior giocatore) di tutte e sei le finali che ha vinto, e annovera anche cinque titoli di Mvp dell’Nba e 14 convocazioni all’All-Star Game. Ha vinto anche due ori olimpici, con i Dream Team del 1992 e 1996.

La silhuette del corpo di Jordan nell’atto di effettuare una schiacciata, il cosiddetto logo “Jumpman”, è diventato parte dell’iconografia popolare come simbolo della linea Air Jordan di Nike. Sulla storia della sponsorizzazione del cestista con l’azienda di Phil Knight uscirà un film nel 2023: ‘Air – La storia del grande salto’. Michael Jordan oggi è proprietario degli Charlotte Hornets di Nba. Per celebrare il suo 60esimo compleanno, ha fatto una donazione da 10 milioni di dollari all’associazione benefica Make-a-Wish.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata