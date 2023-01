Battuta d'arresto per i milanesi dopo tre vittorie di fila. Ai felsinei non bastano i 21 di Teodosic

Italiane sconfitte nella serata di Eurolega. L’Olimpia Milano si ferma dopo tre vittorie di fila, arrendendosi sul parquet dell’Alba Berlino. I tedeschi si impongono 83-63. All’EA7 Emporio Armani non bastano i 16 punti di Luwawu-Cabarrot. Serata negativa anche per la Virtus Bologna, battuta alla Segafredo Arena dai lituani dello Zalgiris Kaunas (77-87). In evidenza Teodosic con 21 punti.

