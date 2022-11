Gli azzurri si sono imposti in volata a Tbilisi per 85-84

L’Italia di Gianmarco Pozzecco stacca il pass per i Mondiali di basket del 2023. Decisiva la vittoria degli azzurri a Tbilisi per 85-84 al termine di una gara soffertissima. Spissu e Tessitori, entrambi con 15 punti, i migliori marcatori della nostra nazionale. Espulso invece Nico Mannion già all’inizio del secondo quarto per la somma di un antisportivo e di un tecnico. L’Italia è al momento al secondo posto del gruppo L alle spalle solo della Spagna che si era imposta sugli azzurri venerdì a Pesaro. La rassegna iridata del prossimo anno si disputerà in Indonesia, Giappone e Filippine.

