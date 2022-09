93-85 il risultato finale in favore dei transalpini

Si ferma ai quarti di finale l’avventura dell’Italia agli Europei di basket. Gli azzurri cadono 93-85 contro la Francia al’overtime. In semifinale i transalpini affronteranno la vincente di Slovenia-Polonia. Agli azzurri non sono bastati i 21 punti di Spissu e Fontecchio. Dalla parte opposta top scorer Heurtel, 20 punti con un contributo decisivo nel supplementare, mentre le stelle Nba Fournier e Gobert hanno aggiunto rispettivamente 17 e 19 punti con 14 rimbalzi.

Per l’Italia si tratta della quarta eliminazione di fila ai quarti agli Europei. La squadra di Pozzecco, crollata all’overtime dopo aver perso Melli per cinque falli, è stata a un passo dalla semifinale nei tempi regolamentari. Avanti 77-75 a pochi secondi dalla fine, Fontecchio ha sbagliato due tiri liberi pesantissimi. La Francia ne ha approfittato e ha trovato il canestro della parità con una penetrazione di Heurtel. Gli azzurri hanno avuto ancora il tempo per costruire l’ultimo tiro per la vittoria, ma ancora Fontecchio ha commesso un errore. Piegata nell’animo e nel fisico dopo aver sprecato una ghiotta chance, l’Italia ha poi ceduto di schianto al supplementare, trafitta dai canestri di Fournier ed Heurtel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata