La stella più lucente della squadra azzurra si ferma per un infortunio: gli esami strumentali evidenziano una lesione meniscale del ginocchio sinistro senza interessamento legamentoso. La rassegna continentale scatta giovedì

Il destino piazza la schiacciata più dolorosa per l’Italbasket e la sua stella più lucente. Dopo l’infortunio rimediato al PalaLeonessa di Brescia contro la Georgia, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione meniscale del ginocchio sinistro senza interessamento legamentoso per Danilo Gallinari. La stagione Nba dell’ala azzurra con i Boston Celtics non è compromessa, ma il ‘Gallo’ salterà tutto l’Europeo 2022. Un brutto colpo, alla vigilia della rassegna continentale, per la Nazionale di Gianmarco Pozzecco che contava molto sul peso specifico di Gallinari. Nelle parole dell’azzurro c’è tutta la delusione e il rammarico per non poter dare il suo contributo alla squadra al debutto continentale venerdì prossimo contro l’Estonia al Forum di Milano. “Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo – fortunatamente meno del previsto – per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra. Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio”, sono state le parole del ‘Gallo’ arrivate attraverso i social pochi minuti dopo l’ufficialità da parte della Fip sull’entità del suo infortunio.

“Proprio in un’estate che sembrava perfetta. Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarò affianco a questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest’estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua, indipendentemente da tutto… Forza azzurri”, conclude il cestista lodigiano, che può comunque consolarsi sull’entità dell’infortunio. I legamenti del ginocchio infatti sono salvi. Le parole preoccupate dei compagni di squadra e dello staff azzurro al termine dell’incontro (vinto dall’Italia anche grazie ad un’ottima prestazione di Gallinari) avevano fatto temere il peggio, ipotizzando danni strutturali al ginocchio. Nulla invece è emerso dopo la risonanza magnetica.

La rottura del menisco lo tiene lontano dall’Europeo ma gli consentirà comunque di recuperare in tempo per essere tra i protagonisti della prossima stagione di Nba che inizierà ufficialmente il 27 settembre con l’apertura del training camp della nuova squadra di Gallinari. Dopo la firma con i Celtics l’azzurro non nasconde le sue ambizioni per la conquista del titolo. Adesso però c’era solo da pensare all’Azzurro sfumato nel primo minuto dell’ultimo quarto dopo aver segnato 15 punti nella sola terza frazione della sfida contro la Georgia tenendo in piedi una squadra apparsa a tratti in difficiltà. Il ginocchio infortunato è lo stesso che, con la maglia dei Denver Nuggets, subì la rottura del legamento crociato nell’aprile del 2013 nella partita contro i Dallas Mavericks. Quel crac gli fece saltare l’intera stagione successiva. La Nba stavolta è salva ma il ‘dolore’, quello dell’anima, resta.

