Nba, Kevin Durant rimane ai Brooklyn Nets

Kevin Durant con la maglia dei Brooklyn Nets durante la scorsa stagione Nba. AP Photo/John Minchillo

E' stata la stessa franchigia di New York ad annunciarlo attraverso un comunicato ufficiale sui propri profili social

Dopo mesi di voci e trattative, alla fine Kevin Durant non si muove dai Brooklyn Nets. E’ stata la stessa franchigia di New York ad annunciarlo attraverso un comunicato ufficiale sui propri profili social. Nella nota, il General Manager Sean Marks ha dichiarato che “Steve Nash e io, insieme a Joe Tsai e Clara Wu Tsai, abbiamo incontrato Kevin Durant e Rich Kleiman ieri a Los Angeles. Abbiamo deciso di continuare la nostra partnership. Ci concentreremo sulla pallacanestro con un obiettivo comune in mente: costruire una franchigia duratura che porti un titolo a Brooklyn”.

Durant è legato da un contratto ancora di 4 anni con i Nets, ma alla fine dello scorso campionato aveva chiesto ufficialmente alla dirigenza di voler andare via. Sulle tracce del 33enne all star, campione Nba con Golden State, si erano subito messe diverse squadre a partire dai vicecampioni in carica Boston Celtics. I biancoverdi erano pronti a mettere sul piatto la star Jaylen Brown, ma l’accordo non si è trovato sulle restanti contropartite da inserire nello scambio. Anche i Phildalphia 76er, i Miami Heat, i Toronto Raptors e i Phoenix Suns hanno provato a sondare il terreno, scontrandosi però con le richieste esagerate di Brooklyn. L’ultima squadra che ha provato a trattare Durante, secondo la stampa americana, sono stati i Memphis Grizzlies. Ma anche in questo caso l’accordo non è stato raggiunto, così alla fine si è arrivati al clamoroso dietrofront con Durant che resta a Brooklyn anche per la prossima stagione.

