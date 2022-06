Gara 6 in programma giovedì Massachusetts

Golden State batte Boston ed è un passo dal titolo Nba. I Warriors si aggiudicano gara-5 delle Finals, imponendosi 104-94 sui Celtics al Chase Center e portandosi avanti 3-2 nella serie. Grande protagonista nelle file dei californiani Wiggins, autore di 26 punti e 13 rimbalzi, in evidenza anche Thompson con 21 punti. Per Curry, bottino di appena 16 punti. A Boston non bastano i 27 punti di Tatum, conditi da 10 rimbalzi e 4 assist, e i 20 punti di Smart. Gara 6 è in programma giovedì al TD Garden di Boston.

