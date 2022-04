L'Efes si impone per 75-70 e chiude la serie dei playoff sul 3-1

E’ finita in gara 4 della serie dei playoff l’avventura dell’Olimpia Milano nell’Eurolega 2021/22. I ragazzi di coach Ettore Messina si sono arresi per la seconda volta sul campo dell’Efes a Istanbul per 75-70 dicendo addio alla speranza di qualificarsi per il secondo anno consecutivo alle Final Four della più importante manifestazione continentale dei basket. Biancorossi alle prese con le assenze di uomini chiave come Melli e Delaney e con lo stop per doping di Mitoglou a cui non è bastata una prestazione di intensità e cuore per battere i turchi e portarli alla bella che sarebbe stata al Forum di Assago. Tra i migliori Gigi Datome, autore di 21 punti, unico a bucare la retina con continuità per Milano. Ancora una prestazione super per Kyle Hines, con 1o punti e 12 rimbalzi che per la prima volta al decimo tentativo non supera lo scoglio dei playoff,

Nell’Efes brillano Tibor Pleiss, enigma per i biancorossi anche in gara 3, con 25 punti e 6 rimbalzi e il solito Vasilije Micic, autore di 20 punti con assist.

