Agli Indiana Pacers serve un overtime per avere la meglio sui Miami Heat

Otto le partite di Nba disputate nella notte. Vittoria dei Cleveland Cavaliers che superano 101-95 gli Atlanta Hawks grazie ad un formidabile terzo quarto. Sei uomini in doppia cifra, da Ricky Rubio (23 punti), a Jarrett Allen e Evan Mobley. Agli Hawks non bastano i 24 di Trae Young. Luka Doncic trascina al successo 103- 95 i Dallas Mavericks contro i Toronto Raptors. Per lui 27 punti, 9 rimbalzi e 12 assist ma ad andare in doppia cifra anche Tim Hardaway Jr (25) e Kristaps Porzingis (18).

Agli Indiana Pacers serve un overtime per avere la meglio sui Miami Heat nel 102-91 che ha visto andare in tripla cifra Tyler Herro autore di 30 punti. I Chicago Bulls continuano a vincere e piegano con facilità i Detroit Pistons per 97-82: 21 punti per DeMar DeRozan, 15 con 19 rimbalzi per Nikola Vucevic. Dall’aktra patrte non bastano i 20 punti di Saddiq Bey. Al successo anche i Minnesota Timberwolves che lasciano ancora senza vittorie i New Orleans Pelicans che pagano l’assenza di Zion Williamson. Successo per 96-89 con Karl-Anthony Towns che realizza 25 punti. Netto successo dei Portland Trail Blazers sui Phoenix Suns per 134-105. Protagonista CJ McCollum autore di 28 punti. Da segnalare anche la prestazione di Damian Lillard (19 punti e 8 assist). Cedono i Los Angeles Clippers contro i Memphis Grizzlies per 114-120 Trascinati da Ja Morant, autore di 28 punti e 8 assist. Per De’Anthony Melton 22 punti. Successo dei Milwaukee Bucks che piegano i San Antonio Spurs 121-111 dopo una gara molto combattuta. Protagonista Khris Middleton con 28 punti ma ancora una volta a dare la spinta ai Bucks c’è Giannis Antetokounmpo, autore di 21 punti con 8 rimbalzi e 8 assist .

Questi i risultati: Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 101-95; Indiana Pacers-Miami Heat 102-91 dts; Toronto Raptors-Dallas Mavericks 95-103; Chicago Bulls-Detroit Pistons 97-82; Minnesota Timberwolvs-New Orleans Pelicans 96-89; San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks 111-121; Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 134-105; Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 114-120.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata