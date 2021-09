Foto da Instagram @cedceballos

La foto dal letto di ospedale: "Chiedo le vostre preghiere per la guarigione"

L’ex giocatore Nba Cedric Ceballos è ricoverato da circa una decina di giorni a causa del Covid-19. E’ stato lo stesso ex giocatore dei Phoenix Suns e dei Los Angeles Lakers a rivelarlo attraverso un post su Instagram con tanto di foto dal letto di ospedale. “Nel mio decimo giorno in terapia intensiva, il COVID-19 mi sta ufficialmente prendendo a calci, ma chiedo a tutti i familiari, gli amici, i medici le vostre preghiere e di augurarmi la guarigione. Se ho fatto qualcosa di male in passato, permettetemi di scusarmi pubblicamente. La mia battaglia non è finita…..”, le parole del 52enne ex giocatore di Basket. A Ceballos sono arrivati tanti messaggi di incoraggiamento, tra cui quelli degli ex compagni di squadra Steve Nash e Pau Gasol. L’ex ala nata alle Hawaii, oltre 600 gare in Nba, vinse nel 1992 la gara delle schiacciate all’All Star Game.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cedric Ceballos (@cedceballos)

