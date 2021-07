Per l'azzurro il bottino è di 19 punti, tre rimbalzi e un assist in 22 minuti.

Milwaukee si aggiudica gara-5 della finale di Eastern Conference ed è a un passo dal raggiungere i Phoenix Suns nelle Finals Nba. I Bucks si sono imposti contro Atlanta 123-112 conquistando il punto del 3-2 nella serie. Per l’accesso alle Finals, hanno ora a disposizione due match point.

Una sfida condizionata dalle assenze importanti. Milwaukee è senza Giannis Antetokounmpo mentre gli Hawks devono fare a meno di Trae young

Assente la star greca, al Fiserv Forum a prendersi la scena sono Lopez, autore di 33 punti e 7 rimbalzi, Middleton (26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist), Holiday (25 punti e 13 assist) e Portis (22 punti). Ad Atlanta non bastano i 28 punti di Bogdanovic (con 5 rimbalzi e 4 assist). Per Danilo Gallinari il bottino è di 19 punti, tre rimbalzi e un assist in 22 minuti. Gara-6 è in programma domenica, ad Atlanta.

