Lo ha annunciato l'ad dei nei campioni d'Italia, Luca Baraldi

E’ Sergio Scariolo il nuovo allenatore della Virtus Bologna, fresca campione d’Italia. E’ stato l’ad del club bianconero, Luca Baraldi, ad annunciare l’arrivo del coach bresciano sotto le due torri. Scariolo prende il posto di Sasha Djordjevic che ha chiuso la sua avventura alla Virtus trascinandola allo scudetto dopo una clamorosa cavalcata nei playoff con 10 vittorie consecutive, senza sconfitte.

@sergioscariolo is the new head coach of Virtus Segafredo Bologna ! ⚪️⚫️💫 Welcome coach! #blackisback pic.twitter.com/V3q2oNtYPt — Virtus Segafredo Bologna (@Virtusbo) June 18, 2021

Sergio Scariolo, che arriva dopo l’esperienza in Nba come vice allenatore dei Toronto Raptors culminata con l’anello nel 2019, ha vinto tutto in Europa e nel mondo con la nazionale spagnola (un oro mondiale, tre europei e due medaglie alle Olimpiadi) mentre e livello di club ha vinto titoli in Italia con Pesaro e in Spagna con il Real Madrid e il Malaga. Nel campionato italiano, oltre a Pesaro, ha guidato anche, Aurora Desio, Fortitudo Bologna e Olimpia Milano.

