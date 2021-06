L'azzurro grande protagonista della clamorosa rimonta di Atlanta a Philadelphia. Vincono anche i Clippers contro Utah

Gli Atlanta Hawks sono a un passo dalla finale della Eastern Conference in Nba. La squadra di Danilo Gallinari si è imposta a Philadelphia 109-106 in gara 5 portandosi per 3-2 nella serie con la possibilità di giocarsi in casa il primo match point. E il successo è arrivato dopo una clamorosa rimonta. Sotto anche di 26 punti, gli Hawks sono esplosi in un quarto quarto clamoroso chiuso sul 40-19. Tra i protagonisti anche il Gallo autore di 16 punti conditi da 8 rimbalzi, e tra i primi a dare la scossa nel momento decisivo.

Anche i Clippers si portano sul 3-2

Lo shock per l’infortunio della super star Kawhi Leonard, che dovrebbe aver già finito la stagione, non ferma i Los Angeles Clippers. I californiani, dati quasi per spacciati, hanno avuto una reazione d’orgoglio e si sono imposti in casa degli Utah Jazz per 119-111 in gara 5 con un grande Paul George autore di 37 punti e 16 rimbalzi e ora conducono la serie per 3-2. Ottimi anche Marcus Morris (25 punti) e Reggi Jackson (22 punti). Ai Jazz, che pagano un disastroso terzo quarto, non bastano i 32 punti di Bojan Bogdanovic e i 21 della stella Donovan Mitchell.

