Altra grande partita dei bianconeri, con un super Weems, che ora conducono la serie 3-0

La Virtus Bologna vince anche gare 3 della finale scudetto contro Armani Milano e si avvicina sempre di più al titolo. Alla Virtus Arena, la squadra di Djordjevic ha superato 76-58 l’Olimpia Milano e nel match di domani alle 19 ha l’occasione di giocarsi il primo match point scudetto. La Virtus si è imposta con i parziali di 17-16 20-18 15-18 24-6, allungando dunque nell’ultimo quarto. Lo statunitense Weems, miglior marcatore, è stato autore di 23 punti e 10 rimbalzi. A Milano non sono bastati i 14 punti di Datome e del danese Shields.

Il commento del coach dei bianconeri Djordjevic

“Grande partita, grande risultato, grande attenzione nella gara. Al di là della serie, stiamo giocando questa finale in maniera giusta, così si gioca, con mentalità. Noi abbiamo raggiunto un bel risultato, il pubblico si è sentito come se il palazzo fosse stato pieno e i ragazzi lo hanno sentito”, le parole del tecnico della Virtus nel post gara

Ettore Messina: “Ringrazio lo stesso i miei ragazzi”

“Complimenti a loro per la prestazione e la continuità che hanno avuto, ma ringrazio anche i miei giocatori per avercela messa tutta, hanno speso davvero fino all’ultima goccia di sudore. Ci proveremo, in fondo è sempre una partita di basket e si proverà sempre a trovare il modo di spuntarla, ma in questo momento è chiaro che esiste un deficit di energia fisica e nervosa piuttosto evidente”, le parole del coach dell’Olimpia.

