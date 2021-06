I Suns trascinati da Devin Booker, autore di 47 punti. I Nuggets fanno fuori Portland

I campioni Nba in carica sono fuori dai playoff. Nella notte Phoenix ha eliminato i Lakers vincendo gara 6 113-110 e chiudendo così la serie 4-2. Per LeBron James, a cui non bastano 29 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, si tratta della prima eliminazione in carriera al primo turno dei playoff.

Suns trascinati dai 47 punti di Booker

Los Angeles ha pagato lo stop di Davis, costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti. Tra le fila di Phoenix prestazione monstre di Booker, che mette a referto 47 punti.

Sorridono anche i Nuggets

Passa il turno anche Denver, che con lo stesso punteggio (4-2) chiude i conti con Portland, battuta 126-115. Jokic è il protagonista assoluto con 36 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Ottimo anche l’apporto di Porter Jr. (26 punti) e Morris (22 uscendo dalla panchina). I Trail Blazers pagano la difficile serata al tiro di Lillard, che chiude comunque con 28 punti e 13 assist, e di McCollum, che non va oltre i 21 punti.

