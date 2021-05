Californiani trascinati da Anthony Davis e Lebron James. Avanzano anche i Memphis Grizzlies

I Los Angeles Lakers volano ai playoff Nba. I gialloviola trascinati dalle loro stelle Anthony Davis (25 punti per lui) e Lebron James (autore di una tripla doppia con 22 punti, 10 assist e 11 rimbalzi) hanno battuto nel play-in i Golden State Warriors per 103-100. Inutili i 37 punti di Stephen Curry. Non ha giocato nei Warriors l’italiano Nico Mannion. Nel primo turno dei playoff i Lakers affronteranno i Phoenix Suns, secondi nella stagione regolare. Mentre i Golden State avranno una ulteriore chance contro i Memphis Grizzlies vincitori dello spareggio contro i San Antonio Spurs per 100-96. Per i Grizzlies 20 punti e 6 assist di Ja Morant e 24 punti per Dillon Brooks. Agli Spurs non bastano i 20 punti di DeMar DeRozan.

