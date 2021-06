Andrea Budri, promoter del torneo Master “Il Campetto” di Carbonara Ticino (PV)

(LaPresse) La Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con Master Group Sport, ha annunciato il lancio del nuovo progetto 3×3 ITALIA FIP Circuit durante la conferenza stampa svoltasi presso la Casa del Cinema all’interno di Villa Borghese a Roma alla presenza del Vice Presidente della FIP Gaetano Laguardia e del Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria.

“Il nostro è un torneo che coinvolge circa 200 squadre – ha dichiarato Andrea Budri, promoter del torneo Master “Il Campetto” di Carbonara Ticino (PV) – per noi, e per tutti i promoter, far parte del circuito della Federazione è una grossa opportunità di crescita strutturale e mediatica. Il fatto di avere a disposizione arbitri e Ufficiali di Campo federali e di poter mettere in palio un montepremi, contribuirà senza dubbio ad avere giocatori di alto profilo, alzando così il livello dell’intera manifestazione”

