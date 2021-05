Olimpia battuta al fotofinish. Decisivo un canestro di Higgins a 8 decimi dalla sirena

Si ferma sul più bello il sogno dell’Olimpia Milano. Sarà il Barcellona ad affrontare i turchi dell”Anadolu Efes Istanbul nella finalissima dell’Eurolega in programma domenica a Colonia, sede di queste Final Four. Nella seconda semifinale la formazione catalana ha battuto l’Olimpia per 84-82 in un finale al cardiopalma. Decisivo un canestro di Higgins a 0.8 decimi dalla fine.

Mirotic e Punter i trascinatori delle due squadre

Barça trascinato in finale dai 21 punti di Mirotic e dai 17 con 6 assist di Calathes. Non bastano a Milano i 23 punti di Punter che ha sbagliato la tripla della vittoria sulla sirena e i 14 di Micov.

Domenica la finale per il terzo posto vedrà l’Olimpia sfidare il Cska Mosca mentre la finale sarà tra Efes e Barcellona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata