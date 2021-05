La moglie Vanessa: "Ce l'hai fatta campione"

Kobe Bryant è stato inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame di basket insieme ai contemporanei Tim Duncan, stella dei San Antonio, e Kevin Garnett, vincitore di un anello con Boston. “Ce l’hai fatta, sei un vero campione. In questo momento, sono sicura che stia ridendo in paradiso. Non ci sarà mai nessuno come Kobe, era unico nel suo genere”, ha dichiarato la moglie Vanessa Bryant, a Uncasville (Connecticut), nel corso di una cerimonia toccante scandita dalle parole commoventi della vedova, accompagnata dall’icona del basket Michael Jordan. Bryant, stella dei Los Angeles Lakers, è morto in un incidente in elicottero, avvenuto il 26 gennaio 2020 a Calabasas, vicino a Los Angeles, fatale anche a sua figlia Gianna, 13 anni, e ad altri sette membri dell’equipaggio. “Ho sempre detto che volevo essere ricordato come un giocatore che non ha perso un momento, non ha perso un giorno e ha vissuto ogni giorno come se fosse il 12/mo ragazzo in panchina”, sono state le parole di Bryant riportate in un video nel video.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata