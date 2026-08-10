Europei atletica 2026, infortunio per Mattia Furlani: l’azzurro si ritira

Finisce al primo salto di qualificazione l’Europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro delle Fiamme Oro nell’atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra e ha fatto subito intendere con una smorfia di dolore che non poteva proseguire la sua gara. L’azzurro – che aveva saltato 7.73 – è uscito dallo stadio in carrozzina.

Il campione del mondo in carica si era fatto male a fine maggio nella gara di Diamond League in Cina a Xiamen al bicipite femorale del ginocchio destro. Ora deve fare i conti con una ricaduta a due mesi e mezzo da quello stop.

Inzoli in finale con la miglior misura in qualificazione

Buone notizie arrivano invece da Francesco Inzoli, che accede alla finale del lungo agli Europei di atletica. Il 21enne milanese ha sfruttato al meglio una folata di vento favorevole (3,1 m/s) ed è atterrato a 8.34 metri in occasione della terza prova, superando il limite per la finale fissato a 8.15 metri. Con questa misura ha chiuso al comando il turno preliminare. Inzoli sarà uno degli outsider più attesi della finale di domani sera dove mancherà l’azzurro più atteso, Mattia Furlani.