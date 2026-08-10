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martedì 11 agosto 2026

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Europei atletica 2026, doppietta per l’Italia nel peso: Leo Fabbri è oro, argento per Zane Weir

Europei atletica 2026, doppietta per l’Italia nel peso: Leo Fabbri è oro, argento per Zane Weir
Leonardo Fabbri (AP Photo/Matthias Schrader) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
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Il campione fiorentino si conferma sul tetto d’Europa dopo il trionfo di Roma di due anni fa

Doppietta azzurra nel lancio del peso agli Europei di atletica 2026 in corso a Birmingham. A conquistare la medaglia d’oro è stato Leonardo Fabbri con la misura di 22.31, mentre l’altro azzurro Zane Weir ha chiuso al secondo posto con 21.12 metri aggiudicandosi l’argento.

Fabbri: “Felicissimo, siamo i più forti d’Europa”

 “Sono veramente felice, me la sono goduta. Volevo fare una gara in crescendo, sono stato contento fino al quarto lancio, quinto e sesto ho voluto forzare un po’ tanto, però sono felicissimo perché valgo questo. Volevo tornare a casa con l’oro, peccato solo non aver fatto il record dei Campionati, ma è stato bellissimo, mi sono divertito da morire”. Così Leonardo Fabbri dopo l’oro vinto nel getto del peso agli Europei in corso a Birmingham. L’atleta, ai microfoni di Rai Sport, si è complimentato anche con l’altro azzurro Zane Weir, argento alle sue spalle: “Sono contentissimo, è stato bello fare uno-due. Ce lo meritiamo. Abbiamo dimostrato di essere più forti in Europa”. “Ancora la stagione non è finita però finirla senza titolo europeo sarebbe stato molto deludente”, ha concluso Fabbri.

100 donne, oro alla britannica Hunt: solo settima Dosso

Niente da fare per Zaynab Dosso nella finale dei 100 metri femminili agli Europei di atletica in corso a Birmingham. L’azzurra ha chiuso la gara al settimo posto con il tempo di 11.12. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stata la britannica Amy Hunt, mentre l’argento è andato alla polacca Ewa Svoboda e il bronzo alla belga Delphine Nkansa. 

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