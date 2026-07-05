Atletica, record italiano nel lungo per Larissa Iapichino: battuto lo storico primato di Fiona May

A Eugene salta 7,12 metri e supera di un centimetro il record nazionale del 1998

Larissa Iapichino entra nella storia dell’atletica italiana. Nella tappa di Eugene, in Oregon (Stati Uniti), valida per la Diamond League, l’azzurra ha stabilito il nuovo record italiano del salto in lungo con la misura di 7,12 metri, migliorando di un centimetro il primato che apparteneva dal 1998 a sua madre, Fiona May.

🇮🇹 IAPICHINO RECORD ITALIANO



7,12: superata mamma Fiona May! Battuto un altro storico primato italiano: a Eugene l'azzurra Larissa Iapichino al primo salto migliora il record del lungo di un centimetro (+1.8 vento) dopo 28 anni



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Il record è arrivato al primo tentativo sulla pedana statunitense. Un salto che ha consentito alla portacolori delle Fiamme Oro di cancellare uno dei primati più longevi dell’atletica italiana, stabilito da Fiona May agli Europei di Budapest nel 1998, quattro anni prima della nascita di Larissa.

Dopo il salto da record, Iapichino ha fatto registrare tre prove nulle, una rinuncia e un ultimo tentativo senza migliorare ulteriormente la misura. La gara è stata vinta dalla statunitense Tara Davis-Woodhall, capace di atterrare a 7,13 metri, appena un centimetro oltre il nuovo primato italiano.

Nonostante il secondo posto nella competizione, la serata di Eugene resterà memorabile per Larissa Iapichino, che con 7,12 metri ha scritto una nuova pagina dell’atletica azzurra. Subito dopo il salto record, l’atleta è corsa ad abbracciare il padre e allenatore Gianni Iapichino, presente sugli spalti, celebrando un risultato che mantiene il primato italiano all’interno della famiglia Iapichino-May dopo quasi tre decenni.