Larissa Iapichino ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei indoor di Apeldoorn (Paesi Bassi). Con la misura di 6.94 metri, primato stagionale, al terzo tentativo, l’argento agli Europei di Roma 2024, ha battuto la svizzera Annik Kalin (6.90m) e la tedesca campionessa olimpica a Tokyo 2020, Malaika Mihambo (6.88m). Dopo il successo continentale Larissa Iapichino ha abbracciato sua madre Fiona May, a sua volta già campionessa europea e mondiale di questa specialità. “Sto per svenire mamma” ha detto l’atleta 22enne che con il suo salto ha superato di 3 centimetri la misura con cui Fiona May vinse il titolo nel 1998.

