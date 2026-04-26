Nucleare, Papa Leone XIV: "Prevalgano discernimento e responsabilità in uso"

(LaPresse) – “Auspico, a tutti i livelli decisionali, che prevalgano sempre discernimento e responsabilità perché ogni uso dell’energia atomica atomica sia al servizio vita e della pace”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine del Regina Caeli in piazza San Pietro, ricordando che oggi ricorre “il 40esimo anniversario del tragico incidente di Chernobyl che rimane un monito sui rischi e sull’uso di tecnologie sempre più potenti”.” Affidiamo a Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze”, ha affermato Prevost.