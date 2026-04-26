Attentato a Trump, Netanyahu: "Sono rimasto scioccato"

(LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso shock per il tentato assassinio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una cena di gala a Washington. “Come voi, mia moglie e io siamo rimasti scioccati nell’apprendere del ripetuto tentativo di assassinio del presidente Trump e di sua moglie. Siamo contenti che entrambi, insieme a funzionari di alto livello del governo degli Stati Uniti, siano usciti illesi. Non c’è posto per la violenza. Né contro i leader politici, né contro nessuno” ha detto Netanyahu.