MotoGp, Alex Marquez conquista il Gp Spagna 2026. Alle sue spalle Bezzecchi

Alex Marquez ha dominato Gp di Spagna 2026 valido per il mondiale MotoGp e riporta la Ducati del Team Gresini sul gradino più alto del podio. Lo spagnolo ha trionfato davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alla Ducati del Team VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Altra gara senza punti per Marc Marquez, scivolato senza conseguenze nel terzo giro appena dopo esser stato sorpassato dal fratello. Ritiro a metà gara anche per l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, alle prese con un problema tecnico sulla sua Desmosedici.

Per Alex Marquez si tratta del secondo successo consecutivo in Spagna. Quarta piazza per l’altra Aprilia di Jorge Martin, nella top ten anche Enea Bastianini, ottavo e migliore tra i piloti Ktm. In classifica mondiale Bezzecchi rinforza il primato portandosi a +11 su Martin, terza piazza per Di Giannantonio a 30 punti di distacco. Marc Marquez resta fermo a 57 punti, a meno 44 dal leader. Il prossimo appuntamento con il motomondiale è in programma a Le Mans.

Alex Marquez: “Non ho parole, weekend positivo dall’inizio“

Non ho tante parole per descrivere questo momento, abbiamo iniziato male l’annata però questo weekend è sembrato positivo fin dall’inizio. Siamo arrivati qui con buone sensazioni, una guida scorrevole. Per me è stato tutto chiaro dall’inizio: spingere dal primo giro, andare in testa e imporre io il ritmo. Sapevo che poteva essere molto buono anche se la gara era lunga”. Così Alex Marquez dopo il trionfo nel Gp di Spagna. “Ringrazio il team (Gresini, ndr) che non ha mai smesso di lavorare e tutti gli spagnoli qui che sono stati fantastici”, ha aggiunto.

Bezzecchi, weekend non semplice, sono molto contento

“Sono molto contento, oggi era importante fare una bella gara dopo ieri (il ritiro nella sprint, ndr) anche perché abbiamo un po’ sofferto per tutto il weekend. Non è stato semplice ma abbiamo fatto una bella prestazione”. Così Marco Bezzecchi dopo il secondo posto nel Gp di Spagna. “Oggi Alex Marquez era troppo veloce, complimenti a lui – ha aggiunto il pilota dell’Aprilia, leader del mondiale – Io ho dato tutto, ringrazio anche i tifosi spagnoli per il sostegno, ora pensiamo a Le Mans”.

La classifica del Gp di Spagna 2026

1) A. Marquez

2) M. Bezzecchi +1.903

3) F. Di Giannantonio +5.796

4) J. Martin +9.229

5) A. Ogura +9.891

6) R. Fernandez +10.614

7) J. Zarco +13.039

8) E. Bastianini +14.411

9) F. Aldeguer +19.778

10) P. Acosta +22.431

11) B. Binder +22.799

12) F. Morbidelli +24.867

13) L. Marini +26.871

14) F. Quartararo +29.532

15) J. Mir +29.899

16) A. Rins +32.921

17) D. Moreira +36.656

18) J. Miller +37.577

19) T. Razgatlioglu +44.557

20) A. Fernandez +1’05.023

F. Bagnaia (ritirato)

L. Savadori (ritirato)

M. Mmarquez (caduta)

La classifica del Mondiale