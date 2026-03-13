Milano Marathon 2026, il nuovo percorso e il record di iscritti

La Milano olimpica è pronta ad accogliere i maratoneti di tutto il mondo. Il prossimo 12 aprile, torna la Wizz Air Milano Marathon, in una città che profuma ancora di sport e Giochi, Olimpici e Paralimpici, in cui riecheggia l’eco del record di medaglie azzurre a Milano Cortina 2026. Sarà un’edizione, la numero 24, all’altezza di cotante premesse.

Presentata nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in Piazza della Scala a Milano, la Wizz Air Milano Marathon è già nella storia: iscritti a quota 14mila, con un obiettivo di 15mila (erano 10.250 l’anno scorso), dei quali il 65 per cento viene dall’estero (56% nell’ultima edizione). Sono inoltre attesi 16 mila staffettisti per 4mila squadre nella UniCredit Relay Marathon, la staffetta che divide i 42,195 km del percorso ufficiale in quattro frazioni, per una raccolta solidale sulla piattaforma di Rete del Dono – partner del progetto – con obiettivo a 2 milioni di euro (1,8 milioni nel 2025).

Una grande novità del Charity Program è che da quest’anno anche i maratoneti e non solo gli staffettisti possono contribuire alla corsa alla solidarietà` iscrivendosi attraverso una charity.

A raccontare la prossima edizione della Wizz Air Milano Marathon, organizzata da RCS Sports & Events, sono stati Martina Riva Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Paolo Bellino Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events, Luca Onofrio Responsabile Mass Events di RCS Sports & Events, Tommy Seres Senior Brand Manager Wizz Air, Stefano Gallo Responsabile Sviluppo Territoriale di UniCredit, Lucia Magliano Responsabile sponsorship activation Enel, Rosa Giglio Head of Marketing di BWH Hotels Italy & South-East Europe, Antonio Irace Coordnatore Artistico di Radio Kiss Kiss, nuova Radio Partner della maratona. Nell’ambito dello spazio dedicato al Charity Program coinvolti alcuni testimonial vicini a maratoneti e staffettisti: Rachele Sangiuliano insieme a Norma Cerletti in arte Norma’s Teaching per Playmore!, Justine Mattera ed Edoardo Stoppa per LILT Milano Monza Brianza, Juliana Moreira per Magica Cleme con l’introduzione di Valeria Vitali, presidente e co-founder di Rete del Dono.

Il nuovo percorso della Wizz Air Milano Marathon

La più grande novità della 42,195 km è che il percorso non sarà più ad anello, ma in linea: la partenza avverrà da Corso Sempione, il traguardo invece sarà in Piazza del Duomo, con un tracciato ricco di novità che tocca nuove zone della città per risultare sempre più coinvolgente. Nuovi i primi 13 chilometri, per offrire ai partecipanti luoghi della città sempre più iconici, ma anche per avere un tracciato ancora più veloce, con una partenza che consenta agli atleti di dare il meglio all’avvio della corsa, un momento fondamentale della gara per impostare il ritmo.

La partenza da corso Sempione, un luogo altrettanto iconico di Milano, con l’Arco della Pace sullo sfondo, consentirà di accomodare meglio tutti i partecipanti, aggiungendo nuovi servizi.

Molti partecipanti saranno stranieri

Sono caduti tutti i record in termini di iscritti e partecipazione straniera: iscritti già a quota 14mila, con un obiettivo a 15mila a un mese dall’evento. Il 65% sono stranieri, con le prime cinque nazioni rappresentate che vedono la Francia con 2.735 iscritti, la Gran Bretagna con 1.496, la Germania con 488, il Belgio con 420 e l’Irlanda con 346. La partecipazione femminile sale al 23% e le fasce d’età più partecipate sono equamente suddivise tra 20-29 anni (27%), 30-39 anni (28%) e 40-49 anni (23%). Punti tifo lungo il percorso sempre più numerosi (51 in totale), apprezzati dalla cittadinanza, dagli appassionati e dai runner. Sono posizionati quasi a ogni chilometro del tracciato e offrono animazione, dj, musica, con tante charity protagoniste.