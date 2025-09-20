Mondiali atletica 2025, le gare di oggi 20 settembre – La diretta

Settimo storico podio per l’Italia: è record

Tornano in pista gli atleti azzurri impegnati ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. Oggi occhi puntati sulle staffette e su Nadia Battocletti, che dopo l’argento nei 10.000 ha conquistato il podio anche oggi nei 5.000, terza, sconfitta solo dalle fortissime avversarie keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon. L’Italia raggiunge quota sette medaglie, un record nella competizione. Delusione invece in mattinata per Antonella Palmisano, ritiratasi dalla 20 km di marcia.

Il programma di oggi, 20 settembre

12.00 Eptathlon, lancio del giavellotto

12.05 Decathlon, salto in alto

12.35 4×400 maschile, batterie

12.54 Lancio del peso (femminile), finale

13.00 4×400 femminile, batterie

13.25 4×100 maschile, batterie

13.45 4×100 femminile, batterie

14.05 Lancio del giavellotto (femminile), finale

14.11 Eptathlon, 800 metri

14.29 5000 metri (femminile), finale

14.55 Decathlon, 400 metri

15.22 800 metri (maschile), finale