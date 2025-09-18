Mondiali atletica 2025, Battocletti in finale 5000 – La diretta

Nadia Battocletti è in finale nei 5mila metri ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. L’azzurra ha chiuso al secondo posto la sua batteria in 14’46”36. Prima Chebet in 14’45”59. Le gare di oggi in diretta.
Ottimo seguito per i Mondiali di atletica trasmessi ieri su Rai2. L’evento, durante il quale Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo, è stato seguito da 966.000 spettatori medi con uno share del 9.35% dalle 13.31 alle 15.37.
Mattia Furlani, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Tokyo nel salto in lungo, “ha già dato dimostrazione di eccellenza, anche come qualità di persona, in un progetto sportivo su di lui che tiene conto dei supporti federali ma anche della capacità di gestione di un talento tecnico che lo porterà ancora avanti”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della presentazione dei mondiali di Petanque a Roma. “C’è chi ha dato molto e segna il passo, com’è normale nella vita di un atleta – ha aggiunto – e ci sono le nuove leve che prendono lo scettro dell’eccellenza. Il movimento ha capacità di rigenerarsi e di sostenere positivamente il peso del cambio generazionale”. Sul paragone con Sinner, anche lui giovane e vincente, Abodi ha detto: “Furlani è sulla strada giusta per dimostrare quello che Jannik ha già dimostrato, dentro e fuori dal campo”.