Mondiali atletica 2025: il programma del 16 settembre, azzurri in gara, dove vederlo in tv

La quarta giornata dei Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo, oggi martedì 16 settembre, promette spettacolo con un intenso pomeriggio di gare e speranze tricolori. Le competizioni avranno inizio alle 12:35 ora italiana, contando su un ricco palinsesto di finali e semifinali, con molti azzurri pronti a giocarsi le loro chance.

Mondiali atletica 2025, il programma del 16 settembre e gli azzurri in gara

Ecco il programma completo di oggi 16 settembre, evidenziando gli azzurri che gareggeranno:

12:35 – 800 metri (maschili), batterie: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

12:40 – Salto triplo (femminile), qualificazioni: Darya Derkach, Erika Saraceni

13:36 – Salto in alto (maschile), finale: Matteo Sioli

13:40 – 110 metri ostacoli (maschili), semifinali: Lorenzo Simonelli

14:01 – Lancio del martello (maschile), finale

14:07 – 400 metri (femminili), semifinali

14:35 – 400 metri (maschili), semifinali: Edoardo Scotti

15:05 – 1500 metri (femminili), finale

15:20 – 110 metri ostacoli (maschili), finale

Gli azzurri e le speranze di medaglia

Gli occhi saranno puntati in particolare su:

Matteo Sioli , outsider del salto in alto e unico italiano in finale dopo l’eliminazione di Gianmarco Tamberi,

, outsider del salto in alto e unico italiano in finale dopo l’eliminazione di Gianmarco Tamberi, Edoardo Scotti nei 400 metri dopo aver stabilito il nuovo record italiano nelle batterie con un tempo di 44.45

nei 400 metri dopo aver stabilito il nuovo record italiano nelle batterie con un tempo di 44.45 Lorenzo Simonelli, che ambisce ad un posto tra i migliori otto al mondo nei 110 ostacoli.

Da segnalare in pista anche la presenza di Lazzaro, Pernici e Tecuceanu sugli 800m, e di Derkach e Saraceni nel salto triplo. Gli azzurri sperano di arricchire un medagliere che ha già regalato grandi emozioni con gli argenti di Nadia Battocletti (10mila metri) e Antonella Palmisano (marcia 35 km) e i bronzi di Leonardo Fabbri (getto del peso) e Iliass Aouani (maratona).

Dove vedere i Mondiali di atletica in tv e in streaming

Le gare dei Mondiali di Atletica 2025 sono trasmesse in chiaro ogni giorno su Rai 2 e su Rai Sport con diretta streaming gratuita su Rai Play. Gli abbonati possono seguire ogni evento anche su Discovery+, Eurosport 1 e DAZN.

Sintesi trasmissioni:

Rai 2 e Rai Sport dalle 12:30 (diretta integrale delle principali gare)

Rai Play (streaming gratuito)

Eurosport 1, Discovery+, DAZN (in abbonamento)

I Mondiali di atletica finora

I primi giorni di questi Mondiali di atletica a Tokyo hanno già riservato emozioni e colpi di scena. L’Italia ha brillato nella maratona maschile grazie al bronzo di Iliass Aouani, mentre sono arrivati anche due argenti con Antonella Palmisano nei 35 km di marcia e Nadia Battocletti nei 10mila metri, nella prima giornata. Tra le note dolenti, l’eliminazione del campione olimpico Gianmarco Tamberi nel salto in alto e quella di Marcell Jacobs nei 100 metri, due degli atleti azzurri più attesi della rassegna iridata.

Sul piano internazionale, si segnala il trionfo di Oblique Seville nei 100 metri piani davanti all’atteso Noah Lyles e il nuovo, ennesimo, record del mondo di Armand Duplantis nel salto con l’asta con 6,30 metri. Nel medagliere guidano gli Stati Uniti con 5 ori e 7 medaglie in totali, al secondo posto il Kenya con due ori e un bronzo. L’Italia in questo momento occupa la sesta posizione.