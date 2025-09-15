Duplantis, altro record ai Mondiali Tokyo 2025: con l’asta vola a 6,30

Nuovo record del mondo nel salto col l’asta per Armand Duplantis. L’atleta svedese ai Mondiali di Tokyo 2025 vola a 6.30 metri e si candida ancora una volta come uomo dell’anno dell’atletica internazionale. Dopo aver vinto l’oro con la misura di 6.20 Duplantis ha superato al terzo tentativo la misura del nuovo primato mondiale dopo essere tornato sulla scena della sua prima vittoria del titolo mondiale senior nel 2021. Lo svedese ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo ai Campionati del mondo. Durante la sua carriera ha migliorato per quattordici volte il record mondiale della specialità (otto outdoor e sei indoor).

Armand Duplantis a Tokyo (AP Photo/Louise Delmotte)

Mondiali atletica 2025, Duplantis: “Meglio di quanto potessi immaginare”

“È meglio di quanto potessi immaginare. È stato incredibile regalare questo record mondiale. Il pubblico era così entusiasta. Grazie mille, sono così felice”. Sono le parole pronunciate da Duplantis dopo aver superato i 6,30 metri al suo ritorno a Tokyo.

Duplantis, record e carriera

Re incontrastato del salto con l’asta dal 2020 ‘Mondo’ Duplantis aveva saltato 6,29 metri al Gold del Continental Tour di Budapest il 12 agosto scorso, un centimetro in più del 6,28 stabilito a Stoccolma il 15 giugno. Per il venticinquenne campione svedese quello di oggi è il quarto record del 2025, dopo aver superato i 6,27 metri a Clermont-Ferrand a febbraio. Solo Sergei Bubka ha un maggior numero di miglioramenti del record mondiale nel corso della sua carriera, trentacinque (diciassette outdoor e diciotto indoor).

Armand Duplantis, nato a Lafayette, negli Usa il 10 novembre del 1999, è un atleta svedese con cittadinanza statunitense. I titoli conquistati negli ultimi anni non si contano: è stato campione olimpico a Tokyo 2020, a Parigi 2024 e campione mondiale in Oregon 2022, Budpest 2023 e infine Tokyo 2025. A soli 18 anni conquistò l’oro agli Europei di atletica leggera di Berlino nel 2018 con la misura di 6.05.

Titoli e medaglie di Duplantis

2015 Mondiali U18 Colombia Oro 5,30 m

5,30 m 2016 Mondiali U20 Polonia Bronzo 5,45 m

5,45 m 2017 Europei U20 Grosseto Oro 5,65 m

5,65 m 2018 Mondiali U20 Finlandia Oro 5,82 m

5,82 m 2018 Europei Berlino Oro 6,05 m

6,05 m 2019 Mondiali Qatar Argento 5,97 m

5,97 m 2021 Europei indoor Polonia Oro 6,05 m

6,05 m 2021 Giochi olimpici Tokyo Oro 6,02 m

6,02 m 2022 Mondiali indoor Serbia Oro 6,20 m

6,20 m 2022 Mondiali Eugene (Usa) Oro 6,21 m

6,21 m 2022 Europei Monaco Oro 6,06 m

6,06 m 2023 Mondiali Budapest Oro 6,10 m

6,10 m 2024 Mondiali indoor Glasgow Oro 6,05 m

6,05 m 2024 Europei Roma Oro 6,10 m

6,10 m 2024 Giochi olimpici Parigi Oro 6,25 m

6,25 m 2025 Mondiali indoor Nanchino Oro 6,15 m

6,15 m 2025 Mondiali Tokyo Oro 6,30 m