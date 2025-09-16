Accesso Archivi

martedì 16 settembre 2025

Mondiali atletica 2025, otto azzurri in pista oggi: Simonelli fuori dalla finale dei 110 hs

Lorenzo Simonelli (a sinistra) al fianco dello statunitense Cordell Tinch e il cinese Xu Zhuoyi, Mondiali di atletica a Toyo, 16 settembre 2025 (AP Photo/Eugene Hoshiko)
Benedetta Mura
Matteo Sioli è l’unico italiano impegnato in una finale, sogna una medaglia nel salto in alto

Sono otto gli azzurri impegnato oggi, martedì 16 settembre, ai Mondiali atletica 2025 a Tokyo, Giappone. Le gare iniziano alle 12.35 (ora italiana) con le batterie degli 800 metri maschili. Tre gli atleti italiani impegnati in questa disciplina: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu. A seguire, alle 12.40, ci sono le qualificazioni di salto triplo femminile con Darya Derkach ed Erika Saraceni. Alle 13.36 tocca alla finale del salto in alto maschile con Matteo Sioli. Alle 13.40 le semifinali dei 110 metri a ostacoli maschili con Lorenzo Simonelli. E infine scende in pista Edoardo Scotti, alle 14.35, per le semifinali dei 400 metri maschili.

Mondiali atletica 2025 – La diretta di oggi martedì 16 settembre
Segui la diretta dei Mondiali di atletica 2025: otto gli azzurri in gara
Inizio diretta: 16/09/25 12:30
Fine diretta: 16/09/25 15:30
Simonelli: "C'è dispiacere, era una finale a cui ambivo tanto"

“Rabbia no ma dispiacere, era una finale a cui ambivo tanto, era alla mia portata e lo era. Avessi corso nella prima batteria non avrei avuto problemi. Ci vuole anche un po’ di fortuna”. Così a Raisport l’ostacolista azzurro Lorenzo Simonelli, eliminato nella semifinale dei 110hs ai Mondiali di Atletica.

Salto in alto, Sioli 8° finale
Mondiali atletica 2025 - Matteo Sioli

Ottavo posto per Matteo Sioli, finalista nel salto in alto. 

400 metri maschili, Scotti eliminato in semifinale

Edoardo Scotti fuori dalla finale dei 400 metri. L’azzurro ha corso in 44″77 nella seconda semifinale, chiudendo in quinta posizione. 

110 metri ostacoli maschili, Simonelli fuori dalla finale

Lorenzo Simonelli fallisce l’accesso alla finale dei 110 metri a ostacoli maschili ai Mondiali di Atletica 2025. L’ostacolista romano, campione europeo in carica, ha chiuso al quarto posto la propria semifinale con il tempo di 13″22, crono non sufficiente per i ripescaggi. 

800 metri maschili, Pernici in semifinale

Francesco Pernici arriva secondo e si qualifica per le semifinali degli 800 metri maschili con il tempo di 1’45″11. E’ l’unico azzurro ad aver superato le batterie. 

800 metri maschili, Tecuceanu 6° in batteria

Niente qualificazione per Catalin Tecuceanu, arrivato 6° con 1’46″22 nella quarta batteria degli 800 metri maschili. 

Salto triplo femminile: in gara Darya Derkach ed Erika Saraceni

Partite le qualificazioni del salto triplo femminile: in gara le azzurre Darya Derkach ed Erika Saraceni. 

800 metri maschili, Lazzaro 8° in batteria

Giovanni Lazzaro non è riuscito a qualificarsi per le semifinali degli 800 metri maschili. L’azzurro è arrivato 8° nella prima batteria dopo aver corso in 1’47”.

800 metri maschili, tre azzurri in batteria

Alle 12.35 prendono il via le batterie degli 800 metri maschili. Tre gli atleti italiani impegnati in questa disciplina: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu.

