Mondiali atletica 2025, otto azzurri in pista oggi: Simonelli fuori dalla finale dei 110 hs

Sono otto gli azzurri impegnato oggi, martedì 16 settembre, ai Mondiali atletica 2025 a Tokyo, Giappone. Le gare iniziano alle 12.35 (ora italiana) con le batterie degli 800 metri maschili. Tre gli atleti italiani impegnati in questa disciplina: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu. A seguire, alle 12.40, ci sono le qualificazioni di salto triplo femminile con Darya Derkach ed Erika Saraceni. Alle 13.36 tocca alla finale del salto in alto maschile con Matteo Sioli. Alle 13.40 le semifinali dei 110 metri a ostacoli maschili con Lorenzo Simonelli. E infine scende in pista Edoardo Scotti, alle 14.35, per le semifinali dei 400 metri maschili.
“Rabbia no ma dispiacere, era una finale a cui ambivo tanto, era alla mia portata e lo era. Avessi corso nella prima batteria non avrei avuto problemi. Ci vuole anche un po’ di fortuna”. Così a Raisport l’ostacolista azzurro Lorenzo Simonelli, eliminato nella semifinale dei 110hs ai Mondiali di Atletica.
Ottavo posto per Matteo Sioli, finalista nel salto in alto.
Edoardo Scotti fuori dalla finale dei 400 metri. L’azzurro ha corso in 44″77 nella seconda semifinale, chiudendo in quinta posizione.
Lorenzo Simonelli fallisce l’accesso alla finale dei 110 metri a ostacoli maschili ai Mondiali di Atletica 2025. L’ostacolista romano, campione europeo in carica, ha chiuso al quarto posto la propria semifinale con il tempo di 13″22, crono non sufficiente per i ripescaggi.
Francesco Pernici arriva secondo e si qualifica per le semifinali degli 800 metri maschili con il tempo di 1’45″11. E’ l’unico azzurro ad aver superato le batterie.
Niente qualificazione per Catalin Tecuceanu, arrivato 6° con 1’46″22 nella quarta batteria degli 800 metri maschili.
Partite le qualificazioni del salto triplo femminile: in gara le azzurre Darya Derkach ed Erika Saraceni.
Giovanni Lazzaro non è riuscito a qualificarsi per le semifinali degli 800 metri maschili. L’azzurro è arrivato 8° nella prima batteria dopo aver corso in 1’47”.
