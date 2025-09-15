Mondiali atletica 2025, Furlani in finale nel lungo – La diretta di oggi 15 settembre

Oggi ai Mondiali di atletica 2025 è il giorno di Mattia Furlani, bronzo alle olimpiadi di Parigi 2024, impegnato nelle qualificazioni del lungo maschile. Nei 110 ostacoli in pista scenderà per l’Italia Lorenzo Simonelli conquista il pass per la semifinale. Nella notte italiana il fantastico bronzo nella maratona per Aouani.
Non brilla ma l’importante era centrare l’obiettivo. Mattia Furlani accede alla finale del salto in lungo ai Mondiali di Tokyo. L’azzurro ha fatto leva sull’8.07 metri ottenuto al primo tentativo, senza poi più ritrovare il feeling con la pedana, misura che comunque gli ha consentito di accedere alla finale con il nono posto.
“Le parole di Jacobs? Lo capisco, perché ho fatto l’atleta e so cosa vuole dire un momento di difficoltà anche lungo. Però al tempo stesso si è difeso più che bene. Credo che partiva con l’handicap di una stagione cominciata male già in inverno e continuata tra le tribolazioni ma gli intoppi e i guai ci possono stare. Credo che debba trovare serenità. E il risultato di ieri è una buona base di partenza”. Così a LaPresse il presidente della Fidal, Stefano Mei, sulle parole di Marcell Jacobs, eliminato in semifinale ai Mondiali di atletica. “Il pessimismo cosmico che si evince da quello che dice è dovuto ad un po’ di scoramento, ma è normale. Io credo che sia una risorsa della Nazionale italiana, non oggi ma da Tokyo. Lo è sempre stato e lo sarà. È chiaro che capisco la situazione ma deve stare tranquillo, la Federazione è a disposizione, lui deve ragionare se sono stati fatti degli errori, saprà lui dove mettere le mani ed eventualmente noi siamo a disposizione completa”, ha aggiunto il numero uno dell’atletica italiana. “Ha fatto una scelta che è stata quella di andare negli Stati Uniti, che magari può essere per certi versi positiva e negativa ma dobbiamo rispettare le sue scelte. Noi siano sempre con lui, qualunque cosa lui scelga”, ha concluso.
“Tornerò. Ve lo prometto. Tornerò”. Lo scrive in un post sul proprio profilo Instagram Gianmarco Tamberi all’indomani della mancata qualificazione alla finale del salto in alto maschile ai Mondiali di atletica di Tokyo. L’azzurro aveva già annunciato in precedenza di voler continuare a gareggiare fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.
“Quando gareggiavo, mi impegnavo per superare il traguardo. Ora che mi sono ritirato, è una bella sensazione sapere di essere il punto di riferimento se vuoi essere il migliore, vuoi essere una leggenda. Volevo stabilire standard elevati e ci sono riuscito. Ne sono felice”. Così la leggenda Usain Bolt parlando con i media a margine dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo, dove ha assistito dalla tribuna al trionfo del connazzionale giamaicano Oblique Seville nei 100 metri. A otto anni dal suo ritiro, nessuno si è avvicinato ai suoi tempi o alla sua presenza. I numeri raccontano parte di questa storia: otto medaglie d’oro olimpiche. Undici medaglie d’oro ai campionati del mondo. Tre record del mondo – 9,58 secondi nei 100 metri, 19,19 nei 200 e 36,84 nella staffetta 4×100 – ancora validi. Nessun runner è arrivato a meno di 0,12 secondi da uno dei suoi record individuali da quando si è ritirato. Alla domanda sul perché ciò accada, nonostante un mondo in cui la tecnologia delle scarpe e delle piste offra ai runner una spinta maggiore rispetto a 15 anni fa, Bolt ha detto: “Volete davvero la risposta? Eravamo semplicemente più talentuosi”, ha detto. “Sto solo dicendo che non si può correre più veloci solo grazie a delle scarpe chiodate nuove di zecca”, ha aggiunto.
La velocità, però, è solo una parte della storia di Bolt. Fu la sua capacità di usare la pista per intrattenere e unire le persone – un’abilità che non poteva essere trascurata in un’epoca in cui le Olimpiadi avevano bisogno di una ricarica – a renderlo uno dei personaggi più importanti dell’atletica. Dalla sua caratteristica posa con arco e freccia ai suoi rilassati giri di vittoria in pista con la musica reggae a tutto volume – dal suo sorriso largo un miglio alla gioia che emanava con tanta naturalezza nonostante la natura del suo lavoro – elevò lo sport a una festa guidata dalla personalità e diede alla gente un motivo per guardarlo. “È la personalità”, ha detto. “Penso che molte persone cerchino di essere divertenti, ma il risultato è diverso. Si tratta semplicemente di divertirsi. Se ci si impegna troppo, non sarà la stessa cosa. Ma io mi stavo solo divertendo. Ecco come la vedevo. Ho cercato di coinvolgere i fan ed è per questo che sono stati attratti da questo sport”, ha aggiunto. Domenica ha segnato la prima apparizione di Bolt a un’Olimpiade o a un Mondiale da quando ha abbandonato lo sport dopo i Mondiali del 2017 a Londra. Ora è padre di una bambina di 5 anni, Olympia Lightning Bolt, e di due gemelli di 4 anni, Saint Leo e Thunder Bolt. Per loro, Bolt è solo un papà. Ma il più grande velocista di tutti i tempi ha affermato che la loro opinione potrebbe cambiare ai prossimi campionati del Mondo, tra due anni, nel luogo in cui la sua carriera è decollata come un razzo: Pechino. “Sono emozionato perché potrò portare i miei figli e dire loro: ‘Sentite, è qui che è iniziato tutto’”, ha detto riferendosi alle Olimpiadi del 2008, dove ha stabilito tre record mondiali e vinto tre medaglie d’oro. “Ho mostrato ai miei figli video e cose del genere. Avranno 6 e 7 anni e capiranno quel momento, e potrò spiegare loro cosa ha fatto il loro padre nel corso degli anni”, ha concluso.
“Non pensavo si corresse già cosi veloce, non mi sono però fatto sorprendere, situazione sotto controllo, non importa, ora testa alla prossima. Bisogna solo correre forte. Ho tanta voglia di fare bene”. Così a Raisport l’ostacolista azzurro Lorenzo Simonelli, che ai Mondiali di atletica si è qualificato alle semifinali dei 110hs.
L’ostacolista Lorenzo Simonelli, reduce da una stagione non semplice, conquista il pass per la semifinale dei 110hs ai Mondiali di atletica. L’azzurro, vicecampione mondiale indoor a Glasgow 2024 e campione europeo a Roma 2024, ha chiuso la propria batteria al terzo posto con il tempo di 13″25. La vittoria va al giamaicano Bennett con 13″20, secondo Kwaou-Mathey con 13″25, quarto il giapponese Nomoto con 13″29.
Problema fisico per l’ostacolista azzurro Alessandro Sibilio, argento agli Europei di Roma 2024 che non conclude la batteria dei 400hs ai Mondiali di atletica in svolgimento a Tokyo, dove nel 2021 si qualificò per la sua prima finale olimpica.
“Ho preso l’ostacolo in pieno e ho perso il ritmo, ho provato a ripartire e riprendere gli avversari ma ho preso anche il secondo e al quarto ostacolo ho deciso di non finire la gara per non aggravare le mia situazione fisica”, ha detto l’azzurro a Raisport. “Dopo tanti stop è sempre difficile reagire, sono arrivato qui scarico anche mentalmente. Avrei voluto finirla la gara. La staffetta maschile? No, il mio mondiale e la mia stagione finisce qui. Ora riposo ma c’è bisogno di un cambio radicale nella mia vita atletica. Ci sono state tante difficoltà quest’anno, a caldo però niente giudizi affrettati. Mi spiace aver buttato 12 mesi così”, ha aggiunto.