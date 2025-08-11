Atletica, Tilli su Doualla e giovani: “È l’effetto Tokyo”

“E’ un trend cominciato ovviamente in maniera così evidente dopo i Giochi di Tokyo nel 2021 e dopo il Covid che noi siamo riusciti a gestire meglio di altri. Quelle cinque medaglie d’oro sono servite da volano per ispirare uan serie di ragazzi che in quel momento avevano 13-14 anni. E quell’esempio da seguire, quello stimolo ha fatto sì che che l’atletica crescesse come sport a carattere nazionale. L’Italia è un paese che risponde a questi stimoli, si scia quando vincono Compagnoni e Tomba, si gioca a tennis quando Sinner vince. Quello che non fa la scuola fanno gli idoli. E questo è quello che è successo”. Così a LaPresse, l’ex velocista azzurro Stefano Tilli, dopo i successi ottenuti dall’atletica italiana, in particolare dalla giovanissima velocista Kelly Doualla, agli Europei Under 20 in Finlandia.

Tilli: “Proliferate le scuole di atletica”

“Molti giovani si sono iscritti alle scuole di atletica che sono proliferate, il movimento è cresciuto sia a livello territoriale che nazionale. E sono giunti a maturazione alcuni talenti cristallini indirizzati dalle scuole di atletica e da una attività seria e programmatica, con allenatori formati e quindi preparati. Ha influito sì la genetica ma anche la capacità dei nostri tecnici. Essendo l’atletica alla base di tutti gli sport, questo è motivo di orgoglio per tutto il nostro Paese, con le Olimpiadi invernali alle porte”, ha spiegato l’ex velocista azzurro. “Quello che ho notato è che c’è un grande spirito di squadra molto unito, nessuno vuole fare brutta figura, tutti quanti si sacrificano per la squadra e ognuno vuole esprimersi al massimo per essere gratificato dall’affetto e il sostegno del gruppo. Anche questo è motivo di grande orgoglio. Questa è la generazione di Los Angeles e anche di Brisbane. Non ci sono primedonne, alcuni campioni di spicco li abbiamo ma è chiaro che avere questo tipo di ricambio fa stare molto tranquilli”, ha concluso.