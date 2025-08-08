Atletica, la 15enne Kelly Doualla oro nei 100 metri Under 20

L’azzurra Kelly Doualla Edimo stupisce ancora e a 15 anni conquista la medaglia d’oro dei 100 metri agli Europei U20 a Tampere, in Finlandia, correndo in 11″21. Quarta l’altra azzurra Alice Pagliarini (11″54). Rapidissima in partenza, Dioualla guadagna subito un buon vantaggio sulle rivali, poi gestisce nel finale chiudendo in accelerazione. Argento per la britannica Akande con 11″41, bronzo per l’ucraina Stepaniuk con 11″53.

Gli altri risultati

Daniele Inzoli conquista la medaglia d’argento nel lungo agli Europei U20 di Tampere, in Finlandia. Oro per il ceco Meindlschmid con 7.89 davanti all’azzurro che chiude con un ultimo salto a 7.62. Bronzo a Boskovic (7.56).

Fantastica medaglia d’oro per l’Italia con il trionfo di Erika Saraceni nel triplo ai Campionati Europei under 20 di Tampere, in Finlandia. L’azzurra è protagonista di una gara dominata dall’inizio alla fine e arriva a 14,24 con vento nullo all’ultimo tentativo, migliorando di sedici centimetri il suo record italiano juniores di 14,08 (+1.2) che aveva eguagliato in apertura, atterrando poi a 14,15 appena ventoso (+2.1) al terzo. È anche il primato della manifestazione, ottenuto con un vantaggio enorme di quasi mezzo metro (49 centimetri) sulla seconda classificata, la romena Daria Vrinceanu (13,75/-1.2), diventando la sesta europea di sempre nella categoria e la settima italiana alltime a livello assoluto. Dopo il bronzo ai Mondiali U20 di Lima nella scorsa estate e la serie di progressi messi a segno in questa stagione, la diciannovenne della Bracco Atletica continua a crescere dimostrando una superiorità schiacciante nei confronti delle avversarie. In programma nel secondo pomeriggio di gare anche le finali dei 100 con Kelly Doualla e Alice Pagliarini (19.40 ora italiana) al femminile, Daniele Orlando tra gli uomini (20.00) e quella del lungo dalle 18.15 con Daniele Inzoli.

Con personalità, Sofia Ferrari strappa la qualificazione diretta alla finale dei 3000 metri agli Europei Under 20 di Atletica. Sette secondi di miglioramento per la mezzofondista emiliana che scende a 9:27.59 e nell’ultima curva ha ancora la lucidità di andarsi a prendere il quinto posto, l’ultimo utile per passare il turno senza attendere i ripescaggi (che comunque l’avrebbero premiata). Danneggiata dalla caduta di un’atleta che la precedeva, è ammessa dai giudici anche Federica Borromini che aveva terminato la prova in 9:53.50. Corre nella batteria dei 1500 più veloce, la prima delle due, ‘graziata’ dalla seconda più lenta nonostante fossero noti i tempi necessari per i ripescaggi: il siciliano Marco Coppola merita la finale con il suo 3:46.21, non lontano dal proprio limite di 3:45.83 realizzato in giugno a Zogno. Condotta di gara attenta e una posizione recuperata nel rettilineo finale, per il sesto tempo complessivo. Si passeggia oltremodo nella seconda batteria (vittoria in 3:55.16), niente pass per Manuel Zanini che finisce staccato (4:01.67).