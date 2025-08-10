Atletica, Doualla stupisce ancora agli Europei Under 20: oro Italia nella 4×100 donne

La staffetta azzurra della 4×100 femminile ha vinto la medaglia d’oro agli Europei Under 20 di atletica leggera a Tampere, in Finlandia. Trascinato da Kelly Doualla, la 15enne azzurra già oro nei 100, il quartetto italiano – completato da Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani – ha trionfato con il crono di 43″72 davanti alla Gran Bretagna, argento, e alla Polonia, bronzo.

🥇 CHE OROOOOOOOO #Tampere2025



Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla medaglia d’oro nella 4×100 agli Europei under 20 di Tampere con il record italiano U20 di 43.72#atleticaitaliana pic.twitter.com/mdsKpNNQZ9 — Atletica Italiana (@atleticaitalia) August 10, 2025

È il primo successo della storia in questa specialità per l’Italia con il record nazionale di categoria (demolito il 44″ 40 di Aurora Berton, Moillet Kouakou, Alessia Carpinteri e Vittoria Fontana nel 2018 a Jesolo) e il quarto tempo continentale U20 di sempre.

“Questo oro ha un gusto diverso, è molto più bello vincere insieme a loro che farlo da sola – ha dichiarato Doualla – Sì, è meglio del mio titolo dei 100. Molta più adrenalina e molta più carica. Loro tre hanno fatto frazioni potentissime e sapevo che avremmo vinto, ero sicura che l’avremmo vinta”. “È stata una grandissima emozione – ha aggiunto Pagliarini – partire dai blocchi mi piace tantissimo quindi sono contenta di aver potuto correre la prima frazione, vincere insieme a loro è stato meraviglioso, la conclusione perfetta per questo campionato, oro e record italiano”. “Sono molto contenta, avevo proprio bisogno un cento metri a cannone – ha proseguito Valensin – sapendo oltretutto di farlo insieme a queste fantastiche ragazze. È quello che mi serviva dopo i 200 di ieri”. “Questo gruppo dà una carica in più, sempre, a prescindere. La mia frazione mi è piaciuta molto, ma avessi fatto la prima, la seconda, l’ultima, sarebbe stato uguale”, ha concluso Castellani.

Gli altri risultati di oggi

Clamoroso oro nel triplo per Francesco Crotti che atterra al record personale di 15,93 (+1.3) con il secondo salto migliorandosi di sette centimetri: il lombardo classe 2007, già argento europeo U18 nella scorsa stagione, trionfa 32 anni dopo Paolo Camossi. Battuti il francese Emmanuel Idinna (15,85/+1.6) e il turco Emre Colak (15,75/+1.3), sesto l’altro azzurro Aldo Rocchi (15,68/+1.7). Nel peso conquista il bronzo la diciottenne veneta Anita Nalesso con 15,62, in testa per due turni e poi al secondo posto provvisorio fino all’ultimo lancio dell’ucraina Anhelina Shepel che la supera per la seconda miglior misura (15,30 contro 14,72), oro alla greca Maria Rafailidou con 16,16.

Altre medaglie per l’Italia nell’ultima giornata di Europei Under 20 di atletica in corso a Tampere, in Finlandia. Matteo Togni ha vinto l’oro nei 110 ostacoli in 13″27 (+0.6) con il record italiano under 20 (tolto a Lorenzo Perini, 13″30 a Rieti nel 2013) al termine di una progressione irresistibile tra le barriere superando il bulgaro Hristiyan Kasabov (13″31) e il ceco Matyas Zach (13″33). Alessia Succo invece si è prese il bronzo nei 100 ostacoli con il tempo di 13″32 alle spalle della svizzera Jil Sanchez, oro in 13″24 e della francese Melissa Benfatah, argento in 13″29. Bronzo anche per Lorenza De Noni negli 800 metri con il crono di 2’01″86. La tedesca Jana Marie Becker si è imposta davanti alla slovena Ziva Remic.