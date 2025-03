Migliaia di corridori partecipanti alla Maratona di Roma hanno osservato prima della corsa 42 secondi di silenzio – uno per ogni chilometro della gara – per Papa Francesco, ricoverato da un mese al Policlinico Gemelli di Roma, dove i medici lo stanno curando per una polmonite bilaterale. Secondo gli organizzatori, trentamila corridori provenienti da oltre 126 Paesi stanno partecipando alla maratona. Il percorso include un tratto su Via della Conciliazione, che porta al Vaticano. Uno dei partecipanti, Felice Bastiano, ha descritto il momento di silenzio per il Papa come “bellissimo”. I medici hanno dichiarato questa settimana che il Pontefice non è più in condizioni critiche o di pericolo di vita, ma hanno sottolineato che la sua situazione rimane complessa a causa dell’età avanzata, della ridotta mobilità e della perdita di parte di un polmone quando era giovane. Tuttavia, i bollettini medici sono sempre meno frequenti, segno di un progressivo miglioramento. Un’radiografia effettuata questa settimana ha confermato che l’infezione si sta risolvendo. Il prossimo aggiornamento medico è previsto a metà della prossima settimana.

