Alla 30a Acea Run Rome The Marathon il primo degli azzurri è Daniele Meucci, ottavo

Robert Ngeno ha vinto la Maratona di Roma 2025. Il corridore keniano ha tagliato per primo il traguardo della 30esima Acea Run Rome The Marathon, col tempo di 2:07:35, davanti ai connazionali Brian Kipsang, attardato di 15” e Joshua Kogo (2:08:01). Tra le donne invece vince Betty Chepkwonym, anche lei del Kenya, in 2:26:16.

Maratona di Roma 2025, primo degli azzurri Daniele Meucci

Primo degli azzurri e ottavo assoluto Daniele Meucci che ha corso la maratona in 2:12:44. Piazza d’onore per il podio italiano per Luca Parisi, decimo assoluto in 2:20:01 e podio completato da Marco Filippi, 19° in 2:29:20.

Maratona di Roma 2025, tra le donne trionfa Chepkwony

Tra le donne trionfa Betty Chepkwony, con un tempo di 2 ore 26 minuti e 16 secondi. A completare il podio l’etiope Selam Gebre e l’altra keniana Rebecca Kangogo. La migliore delle italiane è Ayse Sonmez, anche lei ottava. Podio italiano femminile completato da Paola Salvatori in 2:49:41 e Debora Sartori in 2:52:01.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata